Divorzio tra Ghisolfi e la Roma nel giorno della presentazione di Gasperini | cosa sta succedendo

Nel giorno in cui la Roma presenta Gasperini come nuovo allenatore, si svela un colpo di scena: il divorzio tra la società e Florent Ghisolfi, il direttore sportivo francese. Una mossa che scuote l’ambiente giallorosso, lasciando interrogativi su strategie e futuro. Cosa sta realmente accadendo dietro le quinte? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intrigante vicenda.

Florent Ghisolfi non è più il direttore sportivo della Roma. Divorzio tra il dirigente francese e la società giallorossa - in attesa di ufficialità - proprio nel giorno della presentazione ufficiale di Gasperini come nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ghisolfi Roma domani il giorno del divorzio tra il DS e la società capitolina Ma una bella telefonata ad Ausilio non la vogliono fare i Friedkin?

Roma, divorzio con il direttore sportivo Ghisolfi. Addio anche all'avvocato Vitali - Non è durata molto l'avventura di Florent Ghisolfi da direttore sportivo della Roma: dopo i rumors ...

Roma, lascia Ghisolfi: trovato l'accordo per la risoluzione. Per sostituirlo in pole c'è Massara - Dopo poco più di un anno il ds francese lascia la Roma: trovato l'accordo per una risoluzione consensuale del contratto.