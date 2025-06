Divieto di balneazione a Rimini | per il maltempo aperti gli scarichi fognari Ecco dove

A causa di un maltempo intenso e incessante, Rimini ha decretato il divieto di balneazione. Le piogge battenti e le paratie degli scarichi fognari aperte hanno portato a un inaspettato sversamento di liquami in mare, attivando il semaforo rosso per la sicurezza dei bagnanti. Scopriamo insieme quali sono le zone interessate e le precauzioni da adottare in questa situazione critica.

Rimini, 17 giugno 2025 - È una pioggia incessante, a tratti violenta. Battente. Quella che dalle prime ore del mattino sta flagellando la provincia di Rimini fino a 20 millimetri già caduti sino all’ora di pranzo. Una quantità di acqua dal cielo che tra le prime conseguenze ha avuto l’apertura delle paratie degli scarichi fognari. Un’operazione la cui conseguenza è stata di scaricare i liquami in mare portando all’attivazione del semaforo rosso per i bagnanti. Stop alla balneazione in otto zone della costa riminese per le prossime 18 ore, salvo peggioramento del maltempo. La zona più colpita è stata quella di Rimini città , dove insistono la maggior parte dei punti dichiarati off-limits. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Divieto di balneazione a Rimini: per il maltempo aperti gli scarichi fognari. Ecco dove

