diversi investitori pronti a puntare sulle ex colonie della zona nord

Rinascono le colonie della zona nord di Riccione. Dopo l'inaugurazione de Le Conchiglie, sabato scorso, non è più una semplice speranza. "Ci sono contatti avviati per il recupero di altre due strutture nell'area" conferma la sindaca Daniela Angelini. Non siamo al livello di progetti presentati, "ma la speranza è che ora, con la presenza del nuovo albergo del Club family hotel si possa procedere". L'effetto volano che potrebbe creare Le Conchiglie è quanto in municipio si augurano. D'altronde la nuova struttura del gruppo di Andrea Falzaresi ha già cambiato il volto dell'area nord, diventando un esempio di cosa può portare il recupero delle ex colonie.