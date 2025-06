Distruggere Fordo | Israele prepara l’attacco finale al sito nucleare iraniano blindato da 90 metri di roccia

La tensione tra Israele e Iran raggiunge nuovi picchi mentre si avvicina l’attacco decisivo a Fordo, il complesso nucleare più blindato dell’Iran. Situato sotto 90 metri di roccia, il sito rappresenta una vera sfida strategica, e le possibilità di colpirlo si fanno sempre più intense. La partita si gioca sul filo del rasoio, tra diplomazia e azione militare. Ma quali saranno le mosse finali in questa escalation?

La guerra tra Israele e Iran entra nel suo sesto giorno con un crescendo che ormai travolge ogni cautela diplomatica. La partita, avvertono gli analisti, si gioca tutta intorno a un nome: Fordo. Il sito nucleare più protetto dell’Iran, nascosto sotto novanta metri di roccia, a trenta chilometri da Qom. «Israele dovrà letteralmente spostare una montagna per colpire l’impianto», dice Paul Beaver al The Sun. Le opzioni? Un martellamento aereo continuo – ma servirebbero le GBU-57, bombe da 12 tonnellate che solo i B-2 americani possono trasportare – oppure un’incursione speciale in stile Hollywood. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it