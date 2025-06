Disposto processo d' appello bis per l' ex sindacalista accusato di violenza su una hostess la Cassazione | Se c' è violenza non conta il tempo di reazione

Un ex sindacalista si prepara a un appello bis in un caso che scuote l'opinione pubblica: accusato di violenza su una hostess, la Cassazione ha stabilito che il tempo di reazione della vittima non conta ai fini della condanna. Dopo due assoluzioni, ora si apre una nuova fase del processo, alimentando il dibattito sulla giustizia e la tutela delle vittime. La vicenda promette nuovi sviluppi e riflessioni profonde sulla responsabilità penale.

L'uomo era stato assolto nei primi due gradi di giudizio perché la vittima aveva reagito troppo tardi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Disposto processo d'appello bis per l'ex sindacalista accusato di violenza su una hostess, la Cassazione: "Se c'è violenza non conta il tempo di reazione"

Disposto processo d'appello bis per l'ex sindacalista accusato di violenza su una hostess, la Cassazione: "Se c'è violenza non conta il tempo di reazione" - Un ex sindacalista, accusato di violenza su una hostess, si prepara a un nuovo capitolo processuale con l’appello bis, mentre la Cassazione evidenzia che il tempo di reazione non influisce sulla qualificazione del reato di violenza.

"Una violenza sessuale non si basa sui secondi" Lo scrive la Cassazione che ha disposto il processo d'appello bis per un ex sindacalista accusato di abusi su una hostess.

Disposto processo d'appello bis per l'ex #sindacalista accusato di violenza su una #hostess, la #Cassazione: "Se c'è violenza non conta il tempo di reazione" L'uomo era stato assolto nei primi due gradi perché la vittima aveva reagito troppo tardi

Violenza sessuale, sentenza storica della Cassazione: non contano i tempi di reazione - “Il ritardo nella reazione” della “vittima” di violenza sessuale, “cioè nella manifestazione del dissenso, è stato irrilevante“. Si legge su msn.com

Disposto processo d'appello bis per l'ex sindacalista accusato di violenza su una hostess