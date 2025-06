Dispositivi elettronici e dipendenze incontro con Roberto Marchesini ed Ettore Gotti Tedeschi

dispositivi elettronici, un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante nella nostra società. Un'occasione imperdibile per approfondire i rischi, le conseguenze e scoprire strategie utili per affrontare questa sfida. Non mancate all'appuntamento con Roberto Marchesini ed Ettore Gotti Tedeschi, per un confronto che promette di essere illuminante.

Sabato 21 giugno alle ore 18,30, all'auditorium comunale di Podenzano di via Monte Grappa, 100 si terrà il terzo incontro organizzato dall’Amministrazione comunale insieme al professor Ettore Gotti Tedeschi. L’incontro verterà sulle dipendenze causate da un uso eccessivo e scorretto dei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Dispositivi elettronici e dipendenze", incontro con Roberto Marchesini ed Ettore Gotti Tedeschi

