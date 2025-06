Disperso in mare e trascinato dalla corrente Federico Ottaviano torna a riva da solo dopo 20 ore | Ho rivisto tutta la mia vita Come si è salvato

Una storia di coraggio e speranza che ha commosso tutti: Federico Ottaviano, disperso in mare e trascinato dalla corrente, torna a riva dopo 20 ore di angosciosa attesa. Un’esperienza che gli ha fatto rivivere la sua vita con intensità , ricordando quanto sia preziosa ogni singola battuta di vita. Nel pomeriggio di domenica 15 giugno, nel Ragusano, un salvataggio che testimonia il valore della tenacia e del supporto comunitario. La sua storia ci insegna che anche nelle situazioni più disperate, la speranza può fare miracoli.

Nel pomeriggio di domenica 15 giugno era scomparso in mare al largo di Cava D?Aliga, nel Ragusano. Per ore, gli amici con i quali era uscito in barca e i soccorritori avevano temuto il peggio,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Disperso in mare e trascinato dalla corrente, Federico Ottaviano torna a riva da solo dopo 20 ore: «Ho rivisto tutta la mia vita». Come si è salvato

In questa notizia si parla di: mare - disperso - trascinato - corrente

Ricerche in mare per un disperso: ritrovato nella notte - Una notte di tensione si è trasformata in un lieto fine a Pegli, dove le intense ricerche hanno portato al ritrovamento di un uomo disperso in mare.

Non ce l’ha fatta il 35enne disperso in mare a Pane e Pomodoro, a Bari. Le ricerche sono proseguite per ore. Quando il corpo dell'uomo, di origini straniere, è stato riportato a riva dalla corrente, sono stati vani i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. Si t Vai su Facebook

Trascinato dalla corrente e disperso in mare, Federico torna a riva dopo 20 ore: “Fortuna che l’acqua era calda”; Disperso in mare e trascinato dalla corrente, Federico Ottaviano torna a riva da solo dopo 20 ore: «Ho rivisto tutta la mia vita». Come si è salvato; Trascinato dalla corrente in mare aperto, torna a riva dopo 20 ore di ricerche.

Disperso in mare e trascinato dalla corrente, Federico Ottaviano torna a riva da solo dopo 20 ore: «Ho rivisto tutta la mia vita». Come si è salvato - Per ore, gli amici con i quali era uscito in barca e i soccorritori avevano temuto il peggio, battend ... Segnala msn.com

Trascinato dalla corrente e disperso in mare, Federico torna a riva dopo 20 ore: “Fortuna che l’acqua era calda” - L’incredibile storia di Federico Ottaviano, 67enne veterinario siciliano che, dopo essere scomparso in mare domenica pomeriggio nel Ragusano, è riapparso ... Scrive fanpage.it