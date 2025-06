Disgelo di Pechino verso Londra Via le sanzioni ai parlamentari?

Pechino sta aprendo un nuovo capitolo nelle relazioni con Londra, valutando la revoca delle sanzioni ai parlamentari britannici imposte nel 2021. Una mossa che potrebbe segnare un passo importante verso il riavvicinamento tra Cina e Regno Unito, dopo tensioni e accuse reciproche. Questo gesto di distensione invita a riflettere sulle future dinamiche diplomatiche e sulla volontà di entrambe le parti di ricostruire un dialogo più aperto e costruttivo.

La Cina sta per compiere un passo significativo verso un disgelo con il Regno Unito: Pechino sta infatti valutando la revoca delle sanzioni imposte nel 2021 a nove cittadini britannici, tra cui cinque deputati conservatori e due membri della Camera dei Lord. Quelle misure furono adottate come ritorsione alle limitazioni comminate da Londra a dirigenti cinesi ritenuti responsabili di abusi nella regione dello Xinjiang. Pechino avrebbe aperto un approfondimento sulle restrizioni che vietano ai soggetti colpiti l'accesso a Cina, Hong Kong e Macao, congelano eventuali patrimoni e proibiscono rapporti commerciali con individui o enti cinesi.

