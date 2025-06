Dischetti neri che compaiono sulle spiagge italiane | cosa sono davvero e da dove arrivano

Dischetti neri sulle spiagge italiane: un fenomeno che ha suscitato curiosità e preoccupazione tra bagnanti e ambientalisti. Ma cosa sono davvero questi strani oggetti? Da dove arrivano e quale impatto potrebbero avere sul nostro splendido litorale? Negli ultimi tempi, le coste di tutta Italia si sono riempite di piccoli dischetti dal look insolito, ma la loro origine e il loro significato sono ancora avvolti nel mistero. Scopriamolo insieme.

Cosa succede sulle coste italiane? Negli ultimi tempi, un fenomeno curioso ha catturato l’attenzione di bagnanti e ambientalisti: l’apparizione di piccoli dischetti neri che, a prima vista, sembrano innocui. Ma a un’osservazione più attenta, questi oggetti si rivelano essere qualcosa di ben più complesso. Con un aspetto che ricorda delle patatine Pringles in miniatura, questi dischetti hanno fatto la loro comparsa in diverse regioni, da Rosolina in Veneto fino alle soleggiate spiagge della Puglia. Ma da dove arrivano e, soprattutto, cosa sono? Enzo Suma di Archeoplastica ha lanciato l’allarme: “ Li vediamo da mesi “, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

