Disabili al Centro Asp | Gli utenti assenti pagano

La questione dei disabili al centro ASP di Cesena torna sotto i riflettori: con la recente introduzione di nuove regole tariffarie, gli utenti assenti per cause di forza maggiore rischiano di pagare comunque. Per questo, il gruppo di Fratelli d’Italia presenta una mozione in consiglio comunale, chiedendo una revisione immediata e un’attenzione maggiore alle esigenze delle persone più fragili. La Giunta, infatti, da inizio anno...

Una mozione in consiglio comunale per chiedere la revisione immediata delle nuove regole del centro socio occupazionale; l'introduzione di esenzioni in caso di assenza per cause di forza maggiore; un ripensamento complessivo della manovra tariffaria adottata dalla Giunta". A presentarla sarĂ il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. "La Giunta comunale di Cesena da inizio d'anno – afferma il capogruppo consiliare Marco Casali – ha avviato una serie di aumenti tariffari che stanno progressivamente colpendo cittadini e famiglie, spesso in modo silenzioso ma costante. Si tratta di una manovra regressiva, che scarica sulle fasce piĂą fragili della popolazione il peso del bilancio comunale.

