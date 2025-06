Diritto di esistere

In un mondo complesso e in continua evoluzione, il diritto di esistere rappresenta il fondamento di ogni dialogo e convivenza. La mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi vuole mettere in luce questa urgenza di riconoscimento e rispetto, invitando a riflettere sulle tensioni che attraversano Gaza, Israele e oltre. Perché, alla fine, il diritto di esistere è il primo passo verso una pace possibile.

