Diritto al mare per i disabili la richiesta di Christian | Una barriera frangiflutti | VIDEO

aumentano i rischi per chi desidera immergersi in sicurezza. Christian Durso, infatti, sottolinea l'importanza di garantire un accesso più sicuro e inclusivo a tutti, promuovendo diritti fondamentali e libertà di godere del mare. La sua proposta di installare una barriera frangiflutti rappresenta un passo importante verso un territorio più accessibile e accogliente. È ora di agire per fare la differenza.

A Marina Grande, a Capri, c'è una sola discesa a mare per persone con disabilità motorie. Christian Durso, attivista per i diritti dei diversamente abili, fa una proposta: proteggere quella discesa a mare con una barriera frangiflutti. Siamo vicini al porto, e oltre che le correnti naturali anche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Diritto al mare per i disabili, la richiesta di Christian: "Una barriera frangiflutti" | VIDEO

