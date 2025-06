Dirigenza Juve avanzano due nomi per occupare i ruoli di DS e DT | sono in uscita dalla Roma e dalla Fiorentina! Ecco di chi si parla

La Juventus accelera la sua rivoluzione societaria, con due nomi di spicco pronti a cambiare le sorti del club. Dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, occhi puntati su Florent Ghisolfi e Roberto Goretti, attualmente in uscita rispettivamente da Roma e Fiorentina. Chi prenderà il timone come DS e DT? La sfida tra esperienza e innovazione è appena iniziata, e i tifosi sono già in trepidante attesa di scoprire le mosse del club.

Dirigenza Juve, sono due i nomi che si fanno per ricoprire il ruolo di DS e DT: potrebbero arrivare dalla Roma e dalla Fiorentina. Continua la rivoluzione societaria della Juve dopo l’addio di Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese su X, ci sono due nomi in pole che potrebbero ricoprire i ruoli di DS e DT. Parliamo nella fattispecie di Florent Ghisolfi e Roberto Goretti. In uscita rispettivamente dalla Roma e dalla Fiorentina, potrebbero essere loro i profili su cui punterebbe la Juve in attesa del mercato estivo. PAROLE – «Sono quelli di Florent Ghisolfi e di Roberto Goretti i nomi che avanzano per gli incarichi da direttore sportivo e direttore tecnico alla Juventus». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dirigenza Juve, avanzano due nomi per occupare i ruoli di DS e DT: sono in uscita dalla Roma e dalla Fiorentina! Ecco di chi si parla

