Direttori creativi moda | il fashion system vive nella sindrome del turnover?

Il fashion system vive una vera e propria rivoluzione dei vertici creativi, dove il turnover diventa la nuova normalità. Nel 2025, i cambi di direzione creativa stanno ridisegnando i landscape stilistici delle grandi maison, creando un clima di continua incertezza e novità. Questa giostra incessante non fa altro che alimentare l’innovazione, ma anche sollevare interrogativi su stabilità e identità. La domanda è: cosa ci riserva il futuro della moda?

Il cambio direttori creativi nel 2025 sta ridisegnando i vertici stilistici delle grandi maison. Cosa sta accadendo ai vertici creativi della moda? La continua giostra dei cambi alla direzione creativa sembra essere ormai una costante strutturale dell'industria. Designer che si avvicendano dopo periodi sempre più brevi, nomine che sorprendono, licenziamenti improvvisi, rientri in scena di nomi storici: il fashion system appare come un ecosistema in perenne assestamento. Ma a chi giova realmente questa instabilità? E quali sono le sue implicazioni per il futuro del settore? Pierpaolo Piccioli, direttore creativo Balenciaga