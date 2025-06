DIRETTA Roma la presentazione di Gasperini come nuovo allenatore LIVE

Tantissimi gli occhi puntati su Trigoria, dove Gian Piero Gasperini si presenta come nuovo allenatore della Roma, svelando i suoi piani e le prime impressioni in un incontro dal vivo. Tra parole di entusiasmo e strategie future, il tecnico parla di mercato, tattica e obiettivi, dando il via a una nuova avventura giallorossa. Un momento da non perdere per tutti i tifosi e gli appassionati di calcio.

Il nuovo tecnico giallorosso parla per la prima volta in conferenza stampa davanti ai giornalisti a Trigoria: le parole su tutti gli argomenti dal mercato al campo Si alza definitivamente il sipario sull’avventura di Gian Piero Gasperini alla Roma. A pochi giorni dall’annuncio ufficiale che ha chiuso una lunghissima telenovela, l’ex allenatore dell’Atalanta si presenta in conferenza stampa nel centro sportivo di Trigoria. Tantissimi gli argomenti toccati dal mister di Grugliasco, dal campo al mercato. Gian Piero Gasperini (LaPresse) – calciomercato.it Gasperini si lascia in questa nuova sfida giallorossa dopo nove anni di successi e soddisfazioni con la Dea, che spera di replicare e migliorare nella capitale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Roma, la presentazione di Gasperini come nuovo allenatore LIVE

