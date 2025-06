DIRETTA Roma Gasperini | Se hanno vinto Napoli e PSG possiamo farlo anche noi LIVE

Se Napoli e PSG hanno conquistato la vittoria, perché non possiamo farlo anche noi? Oggi, nel suo primo discorso ufficiale a Trigoria, il nuovo tecnico Gasperini svela le strategie e i progetti per riportare la Roma ai vertici. Le sue parole sul mercato, la rosa e il campo accendono la speranza: questa può essere la stagione della svolta!

Il nuovo tecnico giallorosso parla per la prima volta in conferenza stampa davanti ai giornalisti a Trigoria: le parole su tutti gli argomenti dal mercato al campo Si alza definitivamente il sipario sull'avventura di Gian Piero Gasperini alla Roma. A pochi giorni dall'annuncio ufficiale che ha chiuso una lunghissima telenovela, l'ex allenatore dell'Atalanta si presenta in conferenza stampa nel centro sportivo di Trigoria. Tantissimi gli argomenti toccati dal mister di Grugliasco, dal campo al mercato. E in pieno terremoto dirigenziale, con Vitali e Ghisolfi che hanno già lasciato formalmente l'AS Roma.

