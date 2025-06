DIRETTA Europei Under 21 Spagna-Italia | segui la cronaca LIVE

Non perdere nemmeno un istante di questa emozionante sfida tra Spagna e Italia Under 21! Segui la cronaca live su Calciomercato.it, dove ti porteremo ogni dettaglio di una partita decisiva per il primo posto nel Gruppo A degli Europei. Con tifosi e appassionati collegati da tutta Europa, vivi l’energia di Trnava e scopri chi conquisterà il primato in questa battaglia di talento e passione.

Calciomercato.it vi offre il match dell’Anton Malatinsky’ tra la Rojita di Denia e gli Azzurrini di Nunziata in tempo reale La Spagna e l’ Italia si affrontano a Trnava in una gara valida per la terza e ultima giornata del Gruppo A degli Europei Under 21. Una sfida che mette in palio il primo posto del girone tra due Nazionali comunque già qualificate alla fase ad eliminazione diretta, che sarà arbitrata dal fischietto scozzese Walsh. Carmine Nunziata, ct dell’Italia Under 21 (LaPresse) – Calciomercato.it Da un lato gli Azzurrini di Carmine Nunziata, che hanno battuto prima la Romania e poi i padroni di casa della Slovacchia con il medesimo punteggio di 1-0 grazie ai gol di Baldanzi e di Casadei, sono costretti a vincere per ottenere il primato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Europei Under 21, Spagna-Italia: segui la cronaca LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - europei - under - spagna

LIVE Canoa slalom, Europei 2025 in DIRETTA: De Gennaro ci riprova nel canale dove raggiunse l’Olimpo! - Benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di canoa slalom 2025! Oggi assisteremo alle semifinali e finali a Vaires-sur-Marne, Francia.

Italia - Spagna agli Europei Under 21 2025 Martedì 17 giugno Italia - Spagna (Trnava, ore 21:00) Diretta Rai 2 Dopo le 2 vittorie, Romania e Slovacchia , gli azzurrini gia' qualificati si giocano il 1° posto con la Spagna . Interessante vedere se c'e' ancora un div Vai su X

Partite Oggi 13 Giugno: Spagna-Danimarca Romania-Montenegro (Europei Under 19), Orari Streaming e Canali TV Online https://calcioin.it/partite-streaming-oggi-orari-canali-tv-online-31140 Ecco dove poter seguire in diretta tv e streaming le partite di calcio Vai su Facebook

Italia-Spagna, Europei Under 21: a che ora e dove vederla in diretta; Romania-Spagna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming | Europei Under 19; Italia - Spagna Europei Under 21 2025: orario e dove vedere la partita · Calcio oggi.

Diretta Spagna-Italia Under 21: segui la partita degli Europei di oggi - Gli Azzurrini di Nunziata si giocano il primo posto all'ultima partita del gruppo A contro gli spagnoli, già sicuri della qualificazione ai quarti di finale del torneo ... Riporta corrieredellosport.it

Spagna-Italia: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'Europeo U21 in tempo reale - Gli azzurrini di Carmine Nunziata, già qualificati ai quarti di finale, vanno a caccia del primo posto nel Gruppo A ... Secondo tuttosport.com