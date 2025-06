Benvenuti alla nostra diretta live del calciomercato di martedì 17 giugno: un appuntamento imperdibile per seguire tutte le news, rumors e trattative delle big di Serie A come Inter, Juventus, Napoli, Milan e Roma. Le ultime ore sono cruciali: ogni novità può cambiare gli equilibri di mercato. Restate con noi, perché oggi il mercato potrebbe riservare sorprese sorprendenti e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa sta accadendo!

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma, Nazionale e molto altro su rumours e acquisti Il calciomercato entra sempre più nel vivo, ogni giorno può essere fondamentale per la realizzazione di affari in entrata e in uscita per tutti i club, con sguardo ovviamente focalizzato sulle principali trattative in Serie A. DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di martedì 17 giugno LIVE – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Come sempre, su Calciomercato.it gli aggiornamenti minuto per minuto sui movimenti delle big e non solo. In casa Inter, tiene banco la possibile cessione di Calhanoglu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it