Diodato in concerto all' Arena del Mare con tutti i più grandi successi

Preparati a vivere un'emozione unica: sabato 12 luglio l'Arena del Mare al Porto Antico si trasformerà in un palcoscenico di pura magia con Diodato, il cantautore che ha conquistato il cuore di tanti. Con tutti i suoi grandi successi, il concerto promette di essere un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana. Non perdere l’occasione di scoprire dal vivo l’energia e l’intensità di uno dei protagonisti più acclamati del panorama musicale attuale.

Sabato 12 luglio l'Arena del Mare al Porto Antico si accende con il live di Diodato, cantautore intenso e ricercato tra i più apprezzati del nuovo pop italiano. Dopo il successo del primo tour teatrale tutto sold out, il vincitore di Sanremo 2020 sarà protagonista nei principali festival estivi.

