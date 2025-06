Dinastia torna con Sorriderò comunque vada | un inno di speranza e resistenza

Da Venerdì 13 giugno è disponibile nelle piattaforme digitali " Sorriderò comunque vada " feat Faisal Taher, il nuovo singolo di DINASTIA, rapper e autore stimato dagli addetti ai lavori, da sempre impegnato in tematiche sociali. Musica e impegno sociale: Dinastia pubblica un brano con Faisal Taher, ecco "Sorriderò comunque vada". Il rapper siciliano Maurizio Musumeci, noto come Dinastia, ha rilasciato il suo nuovo singolo intitolato " Sorriderò comunque vada ", disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 13 giugno. Il brano vede la collaborazione del musicista Faisal Taher, noto per il suo impegno nella musica di protesta e per la sua militanza nei Kunsertu.