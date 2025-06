Digital News Report 2025 | Sky TG24 si conferma ai vertici per affidabilità e primo tra gli under 35

Sky TG24 si conferma ai vertici della credibilità nel panorama mediatico italiano, conquistando il primo posto tra le testate sotto i 35 anni secondo il Digital News Report 2025 del Reuters Institute di Oxford. Questo riconoscimento testimonia l’affidabilità e l’impegno di Sky TG24 nel fornire informazioni accurate e tempestive, rafforzando la fiducia dei propri lettori. Un risultato che sottolinea come l’innovazione e la qualità siano la strada maestra per affrontare le sfide dell’informazione moderna.

Sky TG24 si conferma nuovamente tra le testate italiane più affidabili secondo il Digital News Report 2025, il principale studio sul mondo dei media pubblicato ogni anno dal Reuters Institute di Oxford. Da anni il Reuters Institute dedica, nel report, un focus ad ogni Paese presente. Nella versione italiana un ampio approfondimento è dedicato all'interesse dell'opinione pubblica.

