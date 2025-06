Digital News Report 2025 affidabilità | Sky TG24 sul podio e primo per gli under 35

Il Digital News Report 2025 rivela un panorama affascinante: Sky TG24 si conferma affidabile e conquista il primo posto tra gli under 35. Criticità e opportunità si intrecciano, poiché il calo dell’interesse per le news tradizionali coesiste con un accesso incessante alle nuove piattaforme di informazione. Un mondo in evoluzione, dove la capacità di adattarsi diventa la chiave per restare al passo. La sfida? trasformare le criticità in nuove possibilità di coinvolgimento.

Criticità e opportunità , due facce della stessa medaglia. Da un lato il continuo calo dell'interesse per il mondo delle news (dal 74% del 2016 al 39% di quest'anno) dall'altro però un accesso costante e continuo alle tante piattaforme ormai a disposizione per restare aggiornati.

