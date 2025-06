Digimon e altri anime classici in streaming gratuito quest’estate

Quest'estate, rivivi l'emozione dei classici anime di Toei Animation come Digimon, disponibili gratuitamente in streaming in un evento imperdibile! Se sei cresciuto con queste serie, probabilmente ricorderai le trasmissioni sulla RAI, anche se molte sono state doppiate e adattate. Ora, potrai riscoprire le avventure originali giapponesi e riviverle come mai prima d'ora, immergendoti in un mondo di nostalgia e scoperta. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica!

Digimon e altri anime classici di Toei Animation saranno trasmessi gratuitamente in streaming per tutta l'estate nell'ambito di un evento speciale. Se appartenete a una certa generazione, è probabile che siate cresciuti guardando anime come Digimon. Ma c'è una probabilità ancora maggiore che siate stati introdotti alle versioni doppiate con trasmissioni sulla RAI prima di scoprire che provenivano originariamente dal Giappone con un cast e una troupe completamente diversi. Ma a distanza di tanti anni, quella sensazione speciale sta tornando in un modo nuovo e interessante. Toei Animation ha annunciato ufficialmente il nuovo evento Summer Weekend Splash, che prenderà il via il 28 giugno di quest'anno sul suo canale ufficiale di YouTube.

