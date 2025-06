Differenze tra le edizioni di borderlands 4 e dettagli per il pre-ordine

Con l’imminente uscita di Borderlands 4, i fan sono ansiosi di scoprire le differenze tra le varie edizioni e i dettagli per il pre-ordine. Il nuovo capitolo, in arrivo il 12 settembre 2025, promette un’esperienza ancora più coinvolgente su Kairos, con quattro nuovi Vault Hunters. Scopri tutte le opzioni disponibili e preparati a vivere un’avventura senza precedenti in questo universo ricco di azione e sorprese.

Con l’imminente uscita di Borderlands 4, l’attenzione degli appassionati si concentra sulla possibilità di pre-ordinare il nuovo capitolo della celebre serie. Il gioco, previsto per il rilascio il 12 settembre 2025, promette un’esperienza ampliata e più immersiva, ambientata sul pianeta Kairos, dove quattro nuovi Vault Hunters si confronteranno in un contesto dominato da guerra e caos. Questa guida analizza le diverse edizioni disponibili, i bonus riservati ai pre-ordini e le caratteristiche principali del titolo. pre-ordini di borderlands 4 e le edizioni disponibili. le diverse versioni di borderlands 4. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Differenze tra le edizioni di borderlands 4 e dettagli per il pre-ordine

In questa notizia si parla di: borderlands - edizioni - differenze - dettagli

Borderlands 4, Gearbox apre le prenotazioni ed annuncia i prezzi e le edizioni del gioco - L’attesa è finita: Gearbox e 2K Games hanno aperto ufficialmente le prenotazioni di Borderlands 4, svelando prezzi, edizioni e la data di uscita.

Qual è il miglior gioco di Borderlands? La classifica dal più brutto al più bello; Borderlands: il regista Eli Roth commenta i paragoni con Guardiani della Galassia; Tutte le edizioni di Borderlands 3!.

Borderlands 4 sarà supportato a lungo: nuove storie, personaggi e contenuti gratuiti in arrivo dopo il lancio - Borderlands 4 sarà disponibile dal prossimo 12 settembre su PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 e PC, e come da tradizione terrà i giocatori impegnati molto a lungo. Si legge su it.ign.com

Borderlands 4 costa 79,99 euro: niente aumento di prezzo dopo le polemiche degli ultimi mesi - Dopo le accese polemiche scatenate dalle dichiarazioni del CEO di Gearbox, Randy Pitchford, lo studio ha confermato che l'edizione Standard del gioco sarà venduta a ... Secondo it.ign.com