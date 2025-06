Difesa Ue Cingolani | Serve massiccia iniezione di tecnologia

L’Europa si trova di fronte a una sfida cruciale: rafforzare la propria autonomia strategica attraverso un’innovazione tecnologica senza precedenti. Come sottolineato da Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, è essenziale accelerare la produzione e investire massicciamente in tecnologia per rispondere adeguatamente alle tensioni globali e alle minacce attuali. Solo così l’Europa potrà garantirsi un futuro più sicuro e indipendente, evitando di rimanere inerme di fronte alle crisi.

“Di cosa ha bisogno l’Europa per raggiungere l’autonomia strategica? L’Europa ha bisogno di una massiccia iniezione di tecnologia. Lo vediamo con le guerre che ci sono in giro. Secondo: bisogna dare un’accelerazione enorme alla capacità di produrre”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani al Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi. “C’è stato un periodo di 80 anni in cui l’Europa ha pensato che la pace fosse garantita e gratuita. Ora ci rendiamo conto che le forniture delle forze armate non sono le stesse di quelle che servivano per le missioni di peacekeeping”, ha aggiunto l’ex ministro della Transizione ecologica nel Governo Draghi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Difesa Ue, Cingolani: “Serve massiccia iniezione di tecnologia”

Difesa Ue, Cingolani: Serve massiccia iniezione di tecnologia; Spazio: l’Italia brilla al Paris Air Show di Le Bourget.

"Di cosa ha bisogno l'Europa per raggiungere l'autonomia strategica?

