Dietrofront Napoli adesso l’addio non è più cosi scontato | cosa sta cambiando in queste ore

Il clima intorno al Napoli si fa sempre più teso: il possibile addio di alcuni protagonisti sta scuotendo i tifosi e gli addetti ai lavori. Mentre il calciomercato estivo infiamma le ultime ore di trattative, il club azzurro si prepara a cambiare volto, con il DS Manna impegnato a delineare strategie sia in entrata che in uscita. In questa fase di grandi incognite, nulla è ancora deciso, ma il futuro del Napoli potrebbe riservare sorprese inattese.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro è costretto a fare i conti con un possibile addio. Il Napoli è alle prese con la sessione di calciomercato estiva. Attraverso quest'ultima, verranno decisi quelli che sono gli obiettivi della società partenopea. In tal senso, il lavoro del DS Manna è già iniziato da tempo. Il dirigente si starebbe focalizzando sui colpi in entrata, ma al tempo stesso anche le uscite rappresenterebbero un tassello importante. Tra i nomi in bilico ci sarebbe anche quello di un noto big. Anguissa può restare a Napoli: le ultime sul futuro dell'azzurro. Da diversi giorni si sta parlando del futuro di Frank Zambo Anguissa.

