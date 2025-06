Diete estreme e skinny infuencer | i colossi dei social prendono provvedimenti ma non è ancora abbastanza

Le influencer del dimagrimento, con i loro milioni di follower, alimentano un’immagine spesso irrealistica e pericolosa di bellezza e perfezione. Tra diete estreme e corpi da sogno, il loro impatto sulla società è potente ma spesso dannoso. I social cercano di intervenire, ma l’urgenza di promuovere messaggi più sani e autentici resta forte: è arrivato il momento di cambiare rotta.

Hanno migliaia di follower, a volte mostrano la loro alimentazione quotidiana (drastica e squilibrata), a volte soltanto il loro corpo, elevandolo ad esempio di bellezza. Sono le influencer del dimagrimento, e il fenomeno è dilagante.

Diete estreme da 300 calorie al giorno e trucchi per ignorare la fame: il pericolosissimo trend “SkinnyTok” viene bloccato dal social. Ma il problema resta - Il trend diete estreme da 300 calorie al giorno e trucchi per ignorare la fame continua a minacciare la salute mentale e fisica dei giovani.

Diete estreme di modelle e influencer sui social, i dietologi lanciano l’allarme: “Stateci lontano e utilizzate il telefono con molto buon senso e misura” - E su TikTok lanciano un grido di protesta contro attrici, modelle e influencer che non perdono ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Diete estreme, il no di dietisti e nutrizionisti su Tik Tok: «Per stare bene serve mangiare» - Lo riporta la CNN: cresce il numero degli specialisti in alimentazione che mettono in guardia da modelle, influencer e attrici ... Riporta corriere.it