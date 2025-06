Dieci condanne nel processo agli anarchici per la manifestazione pro-Cospito

Il processo agli anarchici coinvolti nella manifestazione pro Cospito si è concluso con dieci condanne e una assoluzione, segnando un episodio cruciale nella recente scena giudiziaria italiana. Le pene variano da 1 anno e 6 mesi fino a 4 anni e 7 mesi, riflettendo la severità delle accuse di resistenza, danneggiamento e travisamento contestate dalla procura. Un esito che apre nuove riflessioni sul rapporto tra libertà di protesta e ordine pubblico.

Dieci condanne con pene da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 7 mesi e una assoluzione. Si è concluso così il processo di primo grado a carico di 11 imputati che appartengono all'area anarchica per la manifestazione dell'11 febbraio 2023 a sostegno di Alfredo Cospito. La pm Francesca Crupi, titolare dell'indagine con il collega Leonardo Lesti, contestava a vario titolo le accuse di resistenza aggravata, danneggiamento e travisamento. Le accuse, a vario titolo, sono di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento per aver coperto i volti con caschi e passamontagna. Come avevano osservato i pm Francesca Crupi e Leonardo Lesti nella requisitoria, la manifestazione era stata "organizzata al fine di fare guerriglia urbana", con "imbrattamenti di banche e negozi" e il "danneggiamento di due auto Enjoy". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dieci condanne nel processo agli anarchici per la manifestazione pro-Cospito

In questa notizia si parla di: dieci - condanne - processo - manifestazione

Traffico di droga per agevolare il "clan", dieci condanne a Scafati - Scafati torna al centro della cronaca con dieci condanne legate a un neo clan che traffica droga, un fenomeno in crescita in molte realtà italiane.

#Milano 10 condanne da 1 anno e mezzo a 4 anni e 7 mesi e una assoluzione: così si è concluso il processo di primo grado degli 11 imputati dell'area anarchica, per gli scontri durante la manifestazione per Alfredo #Cospito nel 2023. Tra le accuse resistenz Vai su X

#Cronaca Manifestazione pro-Palestina, altre 22 persone rischiano il processo. Nei giorni scorsi la Procura ha notificato 32 avvisi di fine... Vai su Facebook

Scontri corteo per Alfredo Cospito: 10 condanne a Milano; Corteo per Cospito e guerriglia urbana a Milano: dieci condanne e un'assoluzione per gli anarchici; Condannati 10 anarchici per la guerriglia urbana a Milano del 2023 al corteo per Alfredo Cospito.

Dieci condanne nel processo agli anarchici per la manifestazione pro-Cospito - Concluso il processo di primo grado per 11 anarchici: 10 condanne e 1 assoluzione per resistenza e danneggiamento. msn.com scrive

Scontri corteo per Alfredo Cospito: 10 condanne a Milano - Il processo di primo grado a carico degli 11 imputati dell'area anarchica per le manifestazioni a sostegno di Alfredo Cospito si sono concluse con dieci condanne e un'assoluzione. Lo riporta tg24.sky.it