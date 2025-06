Di corsa Su e giù per i poggi con i Leo

Preparati a vivere un’esperienza unica tra i suggestivi Poggi di Malmantile! “Su e giù per i poggi con i Leo” torna nel 2025, portando con sé sport, solidarietà e gusti autentici del territorio. Un’occasione speciale per correre, camminare e sostenere l’Associazione Trisomia 21 APS, il tutto immersi in un paesaggio incantevole. Non perdere l’appuntamento: perché questa corsa è molto più di una semplice gara, è un gesto di cuore.

Malmantile, 17 giugno 2025 – Una corsa che unisce sport, solidarietà e sapori autentici del territorio. "Su e giù per i poggi con i Leo" torna nel 2025 con un'edizione che promette di essere molto più di un semplice evento podistico. La manifestazione sostiene le attività sociali dell'Associazione Trisomia 21 APS e si presenta come una corsa non competitiva di 8 km (con percorso ridotto di 5 km per i camminatori), organizzata dalla ASD Nuova Atletica Lastra sotto l'egida del Comitato UISP di Firenze. L'evento è patrocinato dal Comune della Lastra a Signa e vede la partecipazione attiva di AVIS e dell'associazione Leonardo Alderigi.

