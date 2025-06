Di afa o di gelo di fame o di pioggia | il Friuli Venezia Giulia lancia l’allarme per la morte delle api

come una sentenza senza appello. La scomparsa delle api, così silenziosa ma devastante, si unisce al lento sgretolarsi dei ghiacciai, segnando il confine tra equilibrio e crisi climatica. Il Friuli Venezia Giulia si trova al centro di questa emergenza: un angolo di Italia che ci invita a riflettere e a agire prima che sia troppo tardi.

Quando muoiono, non fanno alcun rumore. Quando si dissolvono, i ghiacciai all’estremo nord italiano, lo fanno in silenzio, senza ultimo grido d’addio alle vette. Il Friuli Venezia Giulia è terra di frontiera, non solo sulle mappe geografiche: oggi si trova anche al limes più estremo del riscaldamento globale. Nel catasto dei ghiacciai, dal 2020, quelli friuliani risultano in fase di declino avanzato, classificati con un’espressione che suona come una condanna: “regressione irreversibile”. Gli abitanti partecipano ai loro “funerali”: i “ Requiem per i ghiacciai ” ci sono stati anche per alcuni dei picchi del gruppo del Canin nelle Alpi Giulie, oggi ormai fantasma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Di afa o di gelo, di fame o di pioggia: il Friuli Venezia Giulia lancia l’allarme per la morte delle api

In questa notizia si parla di: friuli - venezia - giulia - gelo

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - La crisi politica in Friuli Venezia Giulia si acuisce: sette assessori di Lega, Forza Italia e del presidente Fedriga hanno rimesso le deleghe, segnando un momento di instabilità nel centrodestra regionale.

#accaddeoggi Il 24 maggio 1915 fu dichiarata guerra all'Austria-Ungheria. Alle 3:30 le truppe italiane oltrepassano il confine italo-austriaco, puntando verso le "terre irredente" del Trentino, del Friuli, della Venezia Giulia. Vai su Facebook

Freddo e gelo sul Friuli con bora fino a 95 km/h, ma è in arrivo un miglioramento; Freddo e gelo anche in pianura su Veneto e Fvg: temperature sotto lo zero nel weekend. Le previsioni; Sole, gelo e Bora: l'inverno non è finito.

Gelo fuori stagione, le temperature sotto zero minacciano frutteti e vitigni del Friuli - Tre notti consecutive (compresa quella tra lunedì e oggi) con la colonnina di mercurio che in Friuli Venezia Giulia è andata al di sotto dello zero. Segnala ilgazzettino.it

Clima, il Friuli Venezia Giulia come la Puglia: ecco cosa succederà nel 2100 - l'andamento del numero di giorni di gelo, cioè giorni in cui la temperatura minima scende ... Secondo ilgazzettino.it