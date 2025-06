Detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico minorile | 20enne arrestato

Un giovane di 20 anni di Caivano è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. L’operazione, denominata "Mega Share", coordinata dalla Procura di Venezia, ha portato a un intervento immediato, evidenziando l’importanza delle indagini per tutelare i minori e contrastare la criminalità digitale. La vicenda evidenzia quanto sia cruciale il ruolo delle forze dell’ordine nella lotta contro queste gravissime violazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato tratto in arresto in flagranza per i delitti di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico minorile. L’indagine enorme, denominata “ Mega share ”, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia, aveva portato all’ arresto del ragazzo, 20enne, di Caivano, su disposizione del GIP di Napoli, Dottssa Sapio Michaela. L’indagato ha nominato l’Avvocato Massimo Viscusi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico minorile: 20enne arrestato

In questa notizia si parla di: detenzione - divulgazione - materiale - pedopornografico

La pedopornografia viaggia sui telefoni: arrestato un 45enne di Aprilia; Pedopornografia, operazione della polizia a Palermo: 5 arresti e 3 denunce; Atti sessuali con minorenni e materiale pedopornografico: un arresto.

Capoterra: detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, 23enne finisce in cella - È finito in carcere il 23enne di Capoterra che deve scontare otto anni di reclusione per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Riporta unionesarda.it

Divulgazione e detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico: custodia cautelare in carcere (Cass. pen. n. 46736/2012) - , per la divulgazione e la detenzione di un’ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Scrive diritto.it