l'opportunità di riflettere sull'importanza di adottare strategie preventive e infrastrutture resilienti per contrastare questi fenomeni. Solo con azioni concrete e condivise possiamo proteggere il nostro pianeta e garantire un futuro sostenibile a tutte le generazioni.

Roma, 17 giu. - In occasione della Giornata Mondiale per la Lotta alla Desertificazione e alla Siccità, Francesco Ventura, consigliere OICE con delega all'Ambiente, ha lanciato un appello chiaro: "La desertificazione e la siccità non sono più fenomeni lontani o sporadici: sono emergenze sempre più frequenti, che mettono a dura prova territori, economie e comunità in ogni parte del mondo, Italia compresa. Questa giornata mondiale ci offre l'opportunità di riflettere, ma soprattutto di agire". Ventura ha sottolineato come il settore rappresentato da OICE - l'associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica - disponga delle competenze tecniche e progettuali per affrontare queste sfide in modo sistemico e sostenibile: "Dall'ingegneria ambientale alla pianificazione territoriale, dalla gestione delle risorse idriche alla progettazione di infrastrutture resilienti, le nostre società sono pronte a mettere al servizio del Paese soluzioni innovative e integrate". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Desertificazione, Ventura (Oice): prevenzione e infrastrutture

