Descalzi vola a Kuala Lumpur | c’è l’intesa Eni Petronas

Claudio Descalzi, CEO di Eni, sbarca a Kuala Lumpur per consolidare l’accordo strategico con Petronas, il colosso energetico malese. La visita segna un passo importante nella collaborazione tra le due aziende, aprendo nuove opportunità di crescita e innovazione in Indonesia e Malesia. Un’intesa che promette di rafforzare la presenza italiana nel cuore dell’Asia, stimolando investimenti e sviluppi sostenibili nel settore energetico.

La mossa del Cane a Sei Zampe: l'accordo per le attività in Indonesia e Malesia

Descalzi: La diversificazione è il futuro.

