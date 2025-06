Depuratore senza autorizzazione e scarichi nel fiume a processo sindaco di Aragona imprenditore e 6 funzionari

Un caso che scuote la comunità di Aragona: il prossimo 13 novembre, al tribunale di Agrigento, si aprirà il processo contro il sindaco Giuseppe Pendolino e altri funzionari coinvolti in accuse di depuratore senza autorizzazione e scarichi abusivi nel fiume. Una vicenda che mette in discussione la tutela dell'ambiente e la trasparenza amministrativa, e che inevitabilmente farà riflettere sulla responsabilità di chi ricopre ruoli pubblici.

Il prossimo 13 novembre alle 9, nell’aula 10 del tribunale di Agrigento, davanti al giudice della seconda sezione penale Nicoletta Sciarratta, avrà inizio il processo dibattimentale. Imputati il sindaco di Aragona e presidente del Libero consorzio comunale Giuseppe Pendolino, il titolare di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Depuratore senza autorizzazione e scarichi nel fiume", a processo sindaco di Aragona, imprenditore e 6 funzionari

In questa notizia si parla di: processo - sindaco - depuratore - autorizzazione

Brugnaro «a processo, rinvio a giudizio per i 34 indagati dell'inchiesta Pili-Papadopoli»Il sindaco: teorema per farmi fuori. I pm mi hanno deluso ma non mi dimetto - Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio insieme ad altri 34 indagati nell'inchiesta "Pilipapadopoli".

Depuratore senza autorizzazione e scarichi nel fiume, a processo sindaco di Aragona, imprenditore e 6 funzionari; “Depuratore irregolare e scarichi nel fiume Platani”, sindaco Pendolino e funzionari a processo; Cetara, processo sul depuratore in Costiera: assolto l'ex sindaco.

“Depuratore irregolare e scarichi nel fiume Platani”, sindaco Pendolino e funzionari a processo - Il sindaco di Aragona, oggi presidente del Libero Consorzio di Agrigento, finisce a processo con un imprenditore e sei funzionari per presunte irregolarità del depuratore e scarichi nel fiume Platani ... Secondo grandangoloagrigento.it

Cetara, processo sul depuratore in Costiera: assolto l'ex sindaco - Gli impianti di depurazione, secondo le accuse, erano privi di autorizzazione per lo scarico dei reflui in mare e le analisi effettuate avevano ... Segnala ilmattino.it