Dentro i bunker di Tel Aviv la testimonianza di una ragazza al riparo dagli attacchi missilistici

Nel cuore di Tel Aviv, tra i tunnel dei bunker, emerge la voce di una giovane testimone che vive quotidianamente la paura e la speranza. In "Diario del giorno", attraverso immagini toccanti, scopriamo come questi rifugi siano diventati il simbolo di resistenza e solidarietà , proteggendo i civili dagli attacchi missilistici. Un racconto che ci ricorda l’importanza della resilienza nei momenti più difficili.

A "Diario del giorno" le immagini di un rifugio che fa da riparo ai civili durante un allarme missilistico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dentro i bunker di Tel Aviv, la testimonianza di una ragazza al riparo dagli attacchi missilistici

Guerra Israele-Iran, ecco come funzionano i bunker che offrono riparo alle persone durante gli attacchi missilistici - In un contesto di tensione crescente tra Israele e Iran, i bunker rappresentano l’ultimo baluardo di sicurezza per migliaia di cittadini.

Tel Aviv riscopre la paura: le sirene e tutti nei bunker. «Adesso pregate per noi»; Testimonianze di guerra; Un italiano racconta la sua esperienza durante un attacco missilistico in Israele. Rifugiatosi in un bunker a Tel Aviv, descrive il clima di paura e incertezza.

Tel Aviv riscopre la paura: le sirene e tutti nei bunker. «Adesso pregate per noi» - l’attacco al cuore di Tel Aviv da parte dell’Iran, è documentato da testimonianze in tempo reale sui social. Secondo ilmessaggero.it

Attacco iraniano a Tel Aviv, la testimonianza: "Dal bunker mi è sembrato infinito: e oggi è Capodanno"