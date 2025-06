Delitto Garlasco oggi il maxi incidente probatorio a Milano

Oggi a Milano si apre un capitolo cruciale nel caso Garlasco, con il maxi incidente probatorio volto a fare luce su prove rimaste inedite o dubbie per oltre 18 anni. In Questura, esperti e consulenti si riuniscono per analizzare campioni biologici e reperti chiave dell’omicidio di Chiara Poggi, nel tentativo di svelare verità nascoste e portare giustizia. L’attesa è finita: l’indagine entra finalmente nel vivo.

InizierĂ oggi, martedì mattina 17 giugno alle 10.30, il maxi incidente probatorio sul delitto di Garlasco per isolare dna dai “campioni biologici” e “reperti” mai analizzati o dai risultati dubbi e conservati per 18 anni dall’ omicidio di Chiara Poggi. L’appuntamento è fissato in Questura a Milano con 11 tra periti del Tribunale di Pavia e consulenti di Procura e difese per l’inizio delle operazioni peritali: gli esperti della scientifica nominati dal gip Daniela Garlaschelli, Denise Albani e Domenico Marchegiani, apriranno i due scatoloni ritirati settimana scorsa all’UnitĂ Medicina Legale dell’UniversitĂ di Pavia e al Comando provinciale dei carabinieri di Milano di via Moscova. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, oggi il maxi incidente probatorio a Milano

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco - maxi - incidente

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Domani al via il maxi incidente probatorio: ecco cosa ha detto l'avvocato di Sempio e cosa potrebbe succedere Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, maxi incidente probatorio sull'omicidio di Chiara Poggi: caccia al dna di Sempio e Stasi; Omicidio di Garlasco, inizia il maxi incidente probatorio a Milano: i 90 giorni che possono riscrivere il delitto; Delitto Garlasco, 11 consulenti per perizia Dna: si comincia dalla spazzatura, scontro tra esperti.

Delitto di Garlasco, è il giorno dell'incidente probatorio: 11 consulenti per la perizia del Dna, si inizia dalla spazzatura - È il giorno del maxi incidente probatorio sul delitto di Garlasco per isolare Dna dai "campioni biologici" e "reperti" mai analizzati o dai risultati dubbi e conservati per 18 anni dall'omicidio di Ch ... Segnala msn.com

Garlasco, il punto sulle indagini: il maxi incidente probatorio - A Milano gli 11 consulenti per le procedure di analisi delle prove ... msn.com scrive