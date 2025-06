Delitto Garlasco legale famiglia Poggi | Elementi a carico di Sempio? Attività tutta da esplorare

Nel contesto delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, il legale della famiglia Poggi si presenta in questura a Milano per un maxi incidente probatorio. Un passaggio cruciale che potrebbe svelare nuovi elementi a carico di Sempio e approfondire le attivitĂ finora esplorate. Con serietĂ e responsabilitĂ , gli accertamenti si concentrano sull'analisi di dati da parte di un perito, pronti a essere confrontati con i precedenti processi a carico di Stasi.

Il legale della famiglia Poggi arriva in questura a Milano dove si tiene il maxi incidente probatorio nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. “Affronteremo con serietĂ e responsabilitĂ gli accertamenti che vengono fatti davanti a un perito, quindi un soggetto per definizione terzo. Ci aspettiamo che riescano dei dati importanti, che però dovranno essere messi a raffronto con quello emerso nei processi a carico di Stasi”, ha dichiarato  l’avvocato Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, al suo ingresso in questura a Milano, dove si stanno svolgendo le operazioni peritali nell’ambito dell’incidente probatorio disposto per la riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 14 agosto 2007. 🔗 Leggi su Lapresse.it