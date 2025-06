Delitto Garlasco generale Garofano | Credo all’innocenza di Andrea Sempio

Nel caso del delitto di Garlasco, il generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris, si schiera a fianco di Andrea Sempio, sostenendone l’innocenza. La sua fiducia nella giustizia e nella sentenza definitiva apre un dibattito importante sulla verità e sull’attenzione che la magistratura dedica a questa intricata vicenda. Rimanete con noi: seguirò da vicino ogni sviluppo di questa complessa indagine, perché ogni dettaglio può fare la differenza.

Luciano Garofano, comandante del Ris ai tempi del delitto di Garlasco, è convinto dell’ innocenza di Andrea Sempio. “Credo, fino a prova contraria, all’ innocenza di Andrea Sempio e credo nella sentenza definitiva, per cui osserveremo con grande attenzione gli sviluppi di questa indagine. Vedremo che risultati saranno ottenuti insieme a tutti noi e ci ragioneremo come sempre”, ha dichiarato l’ex comandante del Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri al suo arrivo in questura a Milano per l’esame dei reperti previsto nell’ambito dell’ incidente probatorio disposto per la riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 14 agosto 2007. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, generale Garofano: “Credo all’innocenza di Andrea Sempio”

In questa notizia si parla di: credo - innocenza - andrea - sempio

Le indagini riaperte sul caso Garlasco costringono Andrea Sempio a cambiare vita Vai su Facebook

Delitto Garlasco, il generale Garofano: Credo all'innocenza di Andrea Sempio; Delitto di Garlasco, il generale Garofano: Credo nell’innocenza di Andrea Sempio; Garlasco, l'ex capo dei Ris Luciano Garofano: «Credo all'innocenza di Andrea Sempio. Non mi aspetto novità».

Garofano, credo nell'innocenza di Sempio, non mi aspetto novità - "Credo nell'innocenza di Andrea Sempio fino a prova contraria e non mi aspetto risultati eclatanti": A dirlo è l'ex generale e comandante del Ris Luciano Garofano al suo arrivo in questura s Milano - Riporta msn.com

Garlasco, l'ex capo dei Ris Luciano Garofano: «Credo all'innocenza di Andrea Sempio. Non mi aspetto novità» - Il generale Luciano Garofano, a capo dei Ris di Parma durante le primissime indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, è oggi consulente nominato dalla difesa di Andr ... Si legge su msn.com