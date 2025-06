Delitto Garlasco è iniziato l’incidente probatorio Lo scontro tra esperti durerà mesi

È iniziato questa mattina l'incidente probatorio nell'ambito dell'intricata indagine sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Un confronto tra esperti che si preannuncia lungo e complesso, destinato a durare mesi, con le analisi di DNA e impronte digitali al centro del dibattito. La verità sembra ancora lontana, ma ogni dettaglio potrebbe fare la differenza in questa battaglia legale che tiene col fiato sospeso l'intera Italia.

È iniziato questa mattina l'incidente probatorio nell’indagine per l’omicidio di Chiara Poggi. Quello che ha preso il via oggi negli uffici della Questura di Milano sarà uno scontro legale che durerà mesi. Una partita che si giocherà su un terreno scientifico e il risultato su Dna e impronte sarà determinante nell'indagine sul delitto di Garlasco per cui la Procura di Pavia ha di nuovo indagato Andrea Sempio, amico del fratello della ragazza uccisa 18 anni fa. Una nuova indagine che ha aperto uno scenario diverso da quello che ha portato alla condanna definitiva a 16 anni di carcere dell'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Delitto Garlasco, è iniziato l’incidente probatorio. Lo scontro tra esperti durerà mesi

