A Garlasco si è aperto ufficialmente il nuovo capitolo del delitto Bocellari, con le prime operazioni tecniche e analisi dei reperti. La giornata, ricca di tensione e aspettative, ha visto le parti concentrarsi sugli elementi raccolti, ma il vero risultato si farà attendere. La domanda rimane: quali nuove luci si potranno scoprire nelle prossime fasi? Solo il tempo dirà se questa intricata indagine ci condurrà alla verità.

Una giornata tanto attesa a Garlasco, ma dove non doveva succedere nulla o quanto meno non era certo oggi che si poteva sapere se emergeva qualcosa di nuovo. Quello che sicuramente è cominciato sono le operazioni tecniche dell'incidente probatorio dove ci si è concentrati maggiormente sull'analisi di parecchi reperti. Delitto Garlasco, Bocellari (legale Stasi): "E' appena cominciato, vediamo se le analisi." (Ansa Foto) Cityrumors.it Tutte le operazioni di analisi sono cominciate intorno alle dieci di mattina del 17 giugno e si sono concluse poco dopo le 19 con nessuna situazione che ancora è emersa rispetto ad altre, anche se c'è bisogno di parecchio tempo per gli esiti degli esami, anche perché sarà necessario chiudere tutte le operazioni che riprenderanno tra un paio di giorni.