Delitto Garlasco analisi anche su spazzatura | la legale di Stasi fiduciosa

A Milano il maxi incidente probatorio nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. "Iniziamo le operazioni peritali. Oggi valuteremo la catena di custodia e credo apriremo i reperti e stabiliremo un calendario di analisi. C'è ottimismo, insomma. Credo che i reperti siano stati conservati come dovevano essere conservati", ha dichiarato l'avvocato Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, al suo arrivo in questura a Milano per l'avvio delle attività tecniche legate all'incidente probatorio disposto nell'ambito della riapertura dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 14 agosto 2007.