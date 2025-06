Delitto di Villa Pamphilj la giudice | Kaufmann ha lasciato i corpi nudi per depistare le indagini e guadagnare tempo

Nel misterioso delitto di Villa Pamphilj, la giudice Kaufmann ha svelato un inquietante dettaglio: il presunto killer, Francis Kaufmann, alias “Rexal Ford”, avrebbe lasciato i corpi nudi della sua compagna e della piccola per depistare le indagini e ritardare la sua cattura. Questa strategia, secondo l’ordinanza di custodia cautelare, evidenzia un piano ben architettato volto a confondere le piste. La verità, però, sta emergendo con ogni nuovo indizio.

Francis Kaufmann, alias “Rexal Ford”, il presunto killer di Villa Pamphilj, si sarebbe disfatto dei vestiti della sua compagna “Stella” e della piccola “Andromeda” per depistare le indagini e per guadagnare tempo sulla sua possibile fuga. Lo riporta la gip di Roma, Flavia Costantini, nelle dieci pagine dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 46enne americano, catturato venerdì scorso sull’isola greca di Skiathos. Scrive la giudice che Kauffman ha occultato i cadaveri lasciandoli nudi “in modo da rendere più difficoltosi sia il ritrovamento del cadavere, sia l’identificazione della donna e dello stesso soggetto, con il chiaro intento di depistare le indagini”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Villa Pamphilj, la giudice: “Kaufmann ha lasciato i corpi nudi per depistare le indagini e guadagnare tempo”

