Delitto di Garlasco via all’incidente probatorio | la diretta da Milano

Tutto è pronto a Milano per l’atteso incidente probatorio nel caso Garlasco, un passaggio cruciale nell’ambigua vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi. Telecamere e giornalisti sono schierati davanti alla Questura, mentre si apre una nuova pagina del processo che tiene il pubblico con il fiato sospeso. Riuscirà questa tappa a fare luce su verità nascoste da anni? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

Telecamere e giornalisti sono pronti da ore di fronte alla Questura di via Fatebenefratelli a Milano. Nella sede della polizia scientifica al via oggi, martedì 17 giugno, l’incidente probatorio, parentesi processuale che viene aperta nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Già condannato a 16 anni, invece, Alberto Stasi, detenuto in regime di semilibertà a Bollate. Gli accertamenti irripetibili serviranno a rispondere a una serie di quesiti chiave di carattere scientifico (analisi sulle tracce di Dna, comparazione tra i profili genetici e analisi dattiloscopiche sulle impronte nel luogo del delitto) per lo sviluppo dell’inchiesta stessa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, via all’incidente probatorio: la diretta da Milano

Delitto di Garlasco, maxi incidente probatorio: nuovi Dna da comparare - Il delitto di Garlasco torna al centro dell'attenzione con un maxi incidente probatorio e nuove analisi del DNA.

