Delitto di Garlasco spunta un audio inedito di Stefania Cappa con il papà | Davvero hanno scarcerato Alberto Stasi?

Un nuovo audio inedito di Stefania Cappa con il padre Ermanno riaccende il caso di Garlasco. Mentre si apre il maxi incidente probatorio, la trasmissione Quarta Repubblica svela questa registrazione che mette in discussione la scarcerazione di Alberto Stasi, sospettato dell’omicidio di Chiara Poggi. Un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola e riaccendere i riflettori su uno dei cold case più seguiti d’Italia.

Mentre nella giornata di martedì 17 giugno prende il via il maxi incidente probatorio sul delitto di Garlasco, spunta un audio inedito di Stefania Cappa con il papà Ermanno. A mandarlo in onda, nella serata di lunedì 16 giugno, è stata la trasmissione di Rete 4 Quarta Repubblica. Nella conversazione i due parlano della scarcerazione di Alberto Stasi, all’epoca principale sospettato dell’omicidio di Chiara Poggi. “Ma davvero è stato scarcerato?” chiede stupita Stefania Cappa al papà, che è un noto avvocato. La giovane esprime rabbia e incredulità per la notizia mentre il genitore le intima di non rilasciare dichiarazioni pubbliche: “Il problema non è lui, sono i giornalisti”. 🔗 Leggi su Tpi.it