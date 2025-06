Delitto di Garlasco oggi l' incidente probatorio | cosa significa e come si svolge

Occhi puntati sulla questura di Milano: qui prende oggi il via l'incidente probatorio disposto dal gip di Pavia.

Delitto di Garlasco, maxi incidente probatorio: nuovi Dna da comparare - Il delitto di Garlasco torna al centro dell'attenzione con un maxi incidente probatorio e nuove analisi del DNA.

Domani inizia l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Sembrerebbe – come svelano fonti di Fanpage.it – però che non sia stato ancora preso il dna delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, e di Marco Panzarasa, tra gli amici più stretti di Alberto Stas

Delitto di Garlasco, al via l’incidente probatorio: Dna e impronte sotto esame; Come si svolge l'incidente probatorio per il delitto di Garlasco, la stretta decisiva; Garlasco, via all'incidente probatorio. Il dna sotto le unghie, le tracce e le impronte: è scontro sui reperti.

Delitto di Garlasco, oggi l'incidente probatorio: cosa significa e come si svolge - l'incidente probatorio disposto dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli sul caso Garlasco, riaperto dopo anni.

Delitto di Garlasco, è il giorno dell'incidente probatorio: ecco cosa succede e quanto ci vorrà per i risultati - A quasi 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, l'inchiesta riaperta dalla Procura di Pavia arriva al momento delle nuove indagini scientifiche.