Delitto di Garlasco incidente probatorio – Non ci sono l’impronta 33 e neanche le fascette para-adesive

Nel cuore dell'intricata indagine sul delitto di Garlasco, l'incidente probatorio rivela un dato sorprendente: spariscono le impronte 33 e le fascette para-adesive, lasciando spazio a nuove piste. L'assenza di questi elementi chiave fa luce sulle complessitĂ investigative e sui dettagli ancora da chiarire. La scena si arricchisce di interrogativi che potrebbero rivoluzionare l'intera vicenda. E ora, si apre un capitolo decisivo nella ricerca della veritĂ .

L'incidente probatorio nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco si apre con una certezza – non c'è il reperto dell'impronta 33 di cui si è discusso per giorni perchĂ© scartata in passato ma attribuita dai pm di Pavia ad Andrea Sempio – e non ci sono le fascette para-adesive da analizzare ma impronte su fogli di acetato. L'impronta 33 – Non c'è traccia dell'involucro contenente l'intonaco grattato dal muro della villetta di via Pascoli a Garlasco dove il 13 agosto 2007 fu massacrata Chiara Poggi. La conferma sull'assenza del reperto, piĂą volte sussurrata nelle scorse settimane, arriva all'Adnkronos da una fonte mentre è in corso, negli uffici della questura di Milano, l'incidente probatorio.