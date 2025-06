Delitto di Garlasco è iniziato l’incidente probatorio negli uffici della Questura di Milano

Il mistero avvolgente del delitto di Garlasco si riaccende, dopo quasi 18 anni, con l’avvio dell’incidente probatorio negli uffici della Questura di Milano. La nuova indagine, guidata dalla gip Daniela Garlaschelli, coinvolge il 37enne Andrea Sempio, in un intreccio di prove e sospetti che potrebbe finalmente svelare la verità. Le speranze sono alte: il futuro della vicenda si deciderà proprio ora.

Il giorno X è arrivato. Negli uffici del gabinetto regionale di Polizia scientifica della Questura di Milano è iniziato l’ incidente probatorio, disposto dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli, della nuova indagine sul delitto di Garlasco, in cui è indagato il 37enne Andrea Sempio, amico di Marco Poggi. A distanza di quasi 18 anni dai rilievi nella villetta di via Pascoli dove fu massacrata Chiara Poggi, gli esperti delle parti hanno cominciato a lavorare sui reperti, vecchi e nuovi, nell’ambito di quell’incidente probatorio i cui risultati varranno come prova nell’eventuale processo. Un lungo lavoro, sono stati concessi 90 giorni, al quale partecipano la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani – entrambi periti nominati dalla gip di Pavia – insieme ai consulenti della Procura e agli avvocati e consulenti della famiglia della vittima, dell’ indagato nella nuova inchiesta, Andrea Sempio, e del condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it