Delbecchi e I misteri di via dell’Anima domani a Villa Rossi

Non perdete l’appuntamento di domani a Villa Rossi, dove Nanni Delbecchi presenterà il suo nuovo avvincente romanzo, “I Misteri di via dell’Anima”. Un giallo storico e politico, nato 34 anni dopo Tangentopoli, con la postfazione di Marco Travaglio, già selezionato per il prestigioso Premio dei Lettori Lucca-Roma. Un viaggio tra mistero e realtà che promette di coinvolgere ogni lettore in un’indagine senza tempo.

Nanni Delbecchi (nella foto) presenta alla Società Lucchese dei Lettori il suo nuovo libro, “ I Misteri di via dell’Anima ”: domani 18 giugno alle 18 a Villa Rossi (Gattaiola). Il giallo storico a sfondo politico, nato 34 anni dopo Tangentopoli, edito da Aliberti con la postfazione di Marco Travaglio, è stato selezionato per la 38sima edizione del Premio dei Lettori Lucca-Roma che vede il sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca. A presentarlo ci sarà il filosofo e scrittore Marco Giuseppe Ciaurro, presidente dell’associazione. Il romanzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Delbecchi e “I misteri di via dell’Anima“ domani a Villa Rossi

