Death Stranding 2 | On the Beach un video riassume la storia del primo capitolo

Se sei un appassionato di Death Stranding e non vuoi perderti nemmeno un dettaglio prima di immergerti nel sequel, il nuovo video riassuntivo di Sony e Kojima Productions è l’ideale. Con immagini accattivanti e una narrazione coinvolgente, ripercorre gli eventi chiave del primo capitolo, preparando il terreno per l’attesissimo Death Stranding 2: On the Beach, in uscita il 26 giugno 2025. Attenzione però: il video contiene spoiler e non...

Per chi attende con impazienza Death Stranding 2: On the Beach, Sony e Kojima Productions hanno pubblicato un video riassuntivo della storia del primo capitolo. Questo contenuto ufficiale, condiviso anche da PlayStation Italia sul proprio canale YouTube, rappresenta uno strumento fondamentale per chi vuole rinfrescarsi la memoria prima dell’uscita del nuovo episodio, fissata per il 26 giugno 2025. Attenzione però: il video contiene spoiler e non è adatto a chi deve ancora affrontare l’originale Death Stranding. Il mondo di Death Stranding è un futuro post-apocalittico segnato da un evento catastrofico chiamato proprio “Death Stranding”, che ha spezzato i legami tra i sopravvissuti e assottigliato il confine tra vita e morte. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Death Stranding 2: On the Beach, un video riassume la storia del primo capitolo

In questa notizia si parla di: death - stranding - beach - storia

Death Stranding 2: On The Beach ricorda un po’ Metal Gear Solid 5, ammette Hideo Kojima - Hideo Kojima, durante un’intervista su Death Stranding 2: On The Beach, ha ammesso che il nuovo capitolo mantiene un tocco familiare per i fan di Metal Gear Solid 5.

DEATH STRANDING 2 ON THE BEACH 26 giugno - PRENOTA ORA !!! Avventurati in una missione entusiasmante di connessione umana oltre le UCA. Sam e i suoi compagni partono per un nuovo viaggio per salvare l'umanità dall'estinzione. Unisciti a loro m Vai su Facebook

Death Stranding 2: On the Beach riassume la storia finora in video; Death Stranding 2: On the Beach , la prova in anteprima; Ho provato in anteprima Death Stranding 2: On The Beach.

Death Stranding 2: On the Beach riassume la storia finora in video - Sony e Kojima Productions hanno pubblicato un video che riassume la storia dell'originale Death Stranding, così da fornire una base per chi volesse cimentarsi direttamente con Death Stranding 2: On th ... Lo riporta msn.com

Death Stranding 2 è dietro l'angolo, un video riassuntivo ci ricorda la storia finora - Sony e Kojima Productions hanno pubblicato un video riassuntivo di Death Stranding (2019) per preparare nuovi e vecchi giocatori all'uscita del sequel, Death Stranding 2: On the Beach, disponibile a p ... Come scrive it.ign.com