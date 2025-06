Dea inghiottita dai vortici dell’Adda | ha nuotato per chilometri e si è salvata aggrappandosi sfinita a una paratia

Un attimo di paura ha trasformato una semplice giornata di svago in una lotta contro il destino. Dea, il coraggioso cagnolino, ha sfidato i vortici dell'Adda, nuotando per chilometri e riuscendo a salvarsi aggrappandosi a una paratia. Una scena mozzafiato che dimostra come l’amore e la coraggio possano fare miracoli, anche nelle situazioni più imprevedibili...

Paderno d’Adda (Lecco) – È stato un attimo, appena ha visto l’acqua, Dea si è divincolata dal collare e si è tuffata. Prima i vortici nel canale l’hanno inghiottita, poi, quando è riemersa, la corrente l’ha trascinata via. Papà Alberto e il “fratellone” Alessandro hanno provato a rincorrerla, ma l’Adda correvano troppo forte. Quella che doveva essere una giornata di divertimento a pescare oggetti metallici con un magnete nel fiume a Paderno d’Adda, si è così trasformata in un incubo ad occhi aperti. Per fortuna Dea, papà Alberto, il fratellone Ale hanno incontrato Fiorenzo Mandelli, il cicerone dell’Adda, e Riccardo Sangall i, custode della centrale idroelettrica di Cornate d’Adda, 6 chilometri più a valle, dove Dea è stata ritrovata e recuperata bagnata fradicia, terrorizzata, allo stremo delle forze ma viva, quasi un miracolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dea inghiottita dai vortici dell’Adda: ha nuotato per chilometri e si è salvata aggrappandosi (sfinita) a una paratia

In questa notizia si parla di: adda - inghiottita - vortici - nuotato

Inghiottita e trascinata via dalla corrente dell'Adda: proseguono le ricerche - Le speranze si mantengono vive mentre le operazioni di ricerca della donna di 62 anni, trascinata dalla corrente dell'Adda, sono riprese con rinnovato impegno.

Dea inghiottita dai vortici dell’Adda: ha nuotato per chilometri e si è salvata aggrappandosi (sfinita) a una paratia.

Claudio Togni, inghiottito dall’Adda: una giornata di ricerche disperate ma senza esito / Video - sulle rive dell'Adda a Concesa, a valle il Santuario dei Frati Carmelitani, a monte lo sbarramento della diga Italgen e il fiume che ha inghiottito, nella mattina di venerdì, l'operaio 59 enne ... Secondo msn.com

Quindicenne inghiottita dall'Adda: Hafsa non si trova ma si cercherà ancora - scomparsa nelle acque del fiume Adda l’1 settembre scorso in zona parco Bartesaghi a Sondrio. Secondo ilgiorno.it